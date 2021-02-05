Larin ve Aboubakar görüşme odasına!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar ile özel görüşme yapacak.

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Larin ve Aboubakar görüşme odasına!
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05 Şubat 2021 10:34
Beşiktaş'ın yıldızları Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, bu sezonki performansları ile göz dolduruyor.

Toplamda 24 gol atan iki golcü, son dönemde ise performans olarak düşüşe geçti. Hal böyle olunca Larin ve Aboubakar ile Sergen Yalçın, özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, iki yıldız oyuncusu ile son durumlarını konuşacak ve hücum hattında etkili performanslarına devam etmelerini isteyecek.



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