Larin milli takımda coştu, İstanbul'da sustu

Lige verilen arada Kanada Milli Takımı formasıyla 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, Aboubakar ve Cenk'in yokluğunda forvet oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde etkisiz kaldı, önemli fırsatları harcadı.

, Fotoğraf; AA
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Larin milli takımda coştu, İstanbul'da sustu
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05 Nisan 2021 10:53
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Bu sezon çıktığı 28 lig maçında 14 gol, 4 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Cyle Larin, Kasımpaşa deplasmanında yokları oynadı...

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forvette görev verdiği Larin, girdiği fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Hem ilk yarının sonunda hem de ikinci devrede rakip ceza sahasında önemli şanslar bulan Larin, ağları havalandıramadı.

Lige verilen arada Kanada Milli Takımı'nın formasıyla şov yapan ve çıktığı 2 maçta 4 gol atan Larin, etkili performansını Kasımpaşa önünde sürdüremedi.



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