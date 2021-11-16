Larin'in menajeri görüşmeye geliyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin'in menajeri siyah-beyazlı ekip tarafından İstanbul'a davet edilecek.



Kanadalı golcünün performansından memnun olan siyah-beyazlılar, Larin ile devam etmeyi düşünürken, oyuncunun da aynı çizgide olduğu vurgulandı.



İstanbul'da siyah-beyazlılar ile bir araya gelecek olan menajerin detayları konuşacağı ifade edildi.





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