LaLiga 31. hafta maçında Valencia, sahasında Real Valladolid ile karşılaştı.



Estadio de Mestalla'da oynanan maçı Valencia 2-1 kazandı. Konuk ekip Valladolid, Cyle Larin'in golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Valencia 60. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle eşitliği yakaladı. Maçın son anlarında Valencia'da 90+3. dakikada Javi Guerra sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, Valladolid forması ile 12 maçta 6 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.



Alınan bu sonucun ardından Valencia puanını 33 yaptı. Valladolid ise 35 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Cadiz deplasmanına gidecek. Real Valladolid ise Elche'yi ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ