Larin: 'İlk 3 maç bizim için keskin viraj'

Beşiktaş'ın yıldız ismi Larin ilk 3 maçın kendileri için en keskin viraj olduğunu söyledi.



Kanadalı futbolcu, "Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kayıpsız geçersek zirveye ciddi biçimde ağırlığmızı koyarız. Bu takım her geçen hafta daha iyi bir futbol sergiliyor. Bunun devamı gelecek" dedi.



Cyle Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.



