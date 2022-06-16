Beşiktaş ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden bir sonuç alamayan Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını silmişti. Futbolcuya, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan da kötü bir haber geldi.



"LARIN TRANSFERİ BÜYÜK RİSK"



İngiliz basını, golcü futbolcu Cyle Larin'in Ada'da herhangi bir tecrübesi bulunmadığını ve golcü oyuncunun transferinin bir risk olacağı yazıldı.



BAŞKA OYUNCULARA YÖNELECEKLER



Nottingham Forest'ın başka isimlere yönlenme ihtimalinin daha yüksek olduğu da hatırlatıldı. Ayrıca, Ada ekibinde geçen sezon 34 maçta 13 gol 4 asistlik performans sergileyen Lewis Grabban'ın dışında Stoke City ve Nottingham'la 48 maçta 13 gol 4 asist üreten Sam Surridge gibi isimlerin olduğu haberin detaylarında yer aldı.



LARIN'IN PERFORMANSI



27 yaşındaki Cyle Larin'in adı Galatasaray ve Olympiakos ile de anılıyor. Larin geçen sezon Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Sol kanat, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen oyuncuya Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.





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