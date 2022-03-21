Larin'e sözleşme şoku!

Beşiktaş'ın sözleşme teklifini Cyle Larin beğenmemişti. Ancak Avrupa'dan istediği rakamları alamayan Larin geri adım attı. Bu kez siyah beyazlılar teklifi düşürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Larin'e sözleşme şoku!
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21 Mart 2022 08:53
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için önerdiği teklifi beğenmeyen Cyle Larin'e Avrupa'dan da istediği rakamı alamadı. Futbolcu geri adım attı ancak bu kez Beşiktaş teklifini düşürdü.

Sezon başında Cyle Larin'e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin Euro'luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi'ne Kanadalı futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti.

Bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı. Avrupa'dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin'in, menajeri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş'ın teklifini 1.1 milyon Euro'ya düşürdüğü kaydedildi.

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