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Larin, Beşiktaş'ın transferini açıkladı: Atiba

Beşiktaşlı futbolcu Larin, Kanadalı futbolcu Atiba'nın önümüzdeki sezon da Beşiktaş formasını giyeceğini sosyal medya hesabından paylaştığı Atiba videosu ile duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Larin, Beşiktaş'ın transferini açıkladı: Atiba
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30 Temmuz 2018 14:52
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Atiba ile yeniden anlaşmaya vardı. Atiba'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceğini Beşiktaş'ın futbolcusu Larin sosyal medya hesabından paylaştığı Atiba videosu ile duyurdu.

Geçen yıl Siyah-Beyazlı kulüpten bonuslar dahil toplam 1.2 milyon euro kazanan oyuncu yeni sezonda Beşiktaş'tan net 825 bin euro alacak. Bu paranın da 10 eşit taksitte ödeneceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın; 35 yaşındaki orta sahaya, ayrıca 10 maç oynaması halinde 100 bin euro, 20 maçta oynaması halinde 250 bin euro, 30 maçta oynaması halinde ise 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Son olarak Atiba eğer Beşiktaş'ın bir sezon boyunca oynayacağı maçların yüzde 50'sinde fazlasında forma giyerse 250 bin euronun daha sahibi olacak.



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