Larin, Beşiktaş'ın transferini açıkladı: Atiba

İLGİLİ VİDEO

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Atiba ile yeniden anlaşmaya vardı. Atiba'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giyeceğiniGeçen yıl Siyah-Beyazlı kulüpten bonuslar dahil toplam 1.2 milyon euro kazanan oyuncu yeni sezonda Beşiktaş'tan net 825 bin euro alacak. Bu paranın da 10 eşit taksitte ödeneceği öğrenildi.Beşiktaş'ın; 35 yaşındaki orta sahaya, ayrıca 10 maç oynaması halinde 100 bin euro, 20 maçta oynaması halinde 250 bin euro, 30 maçta oynaması halinde ise 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.Son olarak Atiba eğer Beşiktaş'ın bir sezon boyunca oynayacağı maçların yüzde 50'sinde fazlasında forma giyerse 250 bin euronun daha sahibi olacak.