Larin, Beşiktaş'tan uçarak kaçıyor

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken yıldız oyuncu gollerine devam ediyor.



Katar 2022 elemelerinde Kanada, ABD'yi 2-0 yenerken Larin de bir gole imza attı. 26 yaşındaki futbolcu, 23 gole ulaşarak Kanada Millî Takımı'nda en fazla gol atan futbolcu oldu. Beşiktaş yönetimi ile Larin arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri ise olumsuz yönde devam ediyor. Larin'in menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.



Çok istiyor



Sportif direktör Ceyhun Kazancı, millî takım dönüşü Larin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı yönetimin 1,7 milyon avro teklif ettiği Larin, 2,3 milyon avroda diretiyor. Kazancı "Bizim şartlarımız belli. Larin ile yapılacak görüşmede yine aynısını sunacağız" dedi. Öte yandan teknik direktör Önder Karaveli de gelişmelerden rahatsız. Genç teknik adam, sezonun kalanında oyuncusunun motive olmuş bir şekilde takıma katkı verebilmesi için krizin çözülmesini bekliyor.





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