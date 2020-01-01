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Laporte: "Morata sonraki maçta herkesi susturacak"

İspanyol savunmacı Aymeric Laporte, maç içinde ıslıklanan takım arkadaşı Alvaro Morata'ya destek çıktı.

Laporte: 'Morata sonraki maçta herkesi susturacak'
İspanya defansının başarılı ismi Aymeric Laporte, İsveç maçı sonrasında takım arkadaşı Alvaro Morata'nın ıslıklanmasını değerlendirdi.

Laporte maç sonu röportajında Morata'ya sahip çıkarak, "Islıklanmak yeni bir şey değil. Alvaro bir çok şeyi kanıtlamış bir golcü. Morata'nın bu maçta başarılı olamadığı bir gerçek ama sonraki maçta 3 tane atıp herkesi susturacak" diye konuştu.

Maçı kazanamamalarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Laporte, "Bugün gol kaçırdık, sonraki maçta 5 tane atabiliriz. Golcü eksikliği sorunu çekmiyoruz. Bu maçta işler istediğimiz gibi gitmedi ama daha iyi olacağız. Böyle 10 maç oynarsak 9'unu kazanabiliriz, bugün ise berabere kaldık" ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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