Laporte: 'Kazanamadık ama ben memnunum'

İspanya Milli Takımı'nın defans oyuncularından Aymeric Laporte, İtalya'ya penaltılarla yenilerek EURO 2020'ye veda ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.



Penaltılarla elendikleri için üzgün olduğunu söyleyen Laporte, "Beni en çok üzen, penaltılarla veda etmek oldu. 1 aydır birlikteyiz ancak birbirimize çok çalıştık ve bu aile ortamı da bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.



Kaliteli bir takım olduklarını kanıtladıklarını belirten stoper, "Genç oyuncularımız var ve harika oyuncular, onlarla birlikte harika bir takım olduğumuzu kanıtladık. Hırsımızı, gücümüzü gösterdik, ileride çok daha iyi olacağız. Sonuç olarak iyi futbol oynadık, ben kazanamamamıza rağmen performansımızdan memnunum" dedi.



