Laporta: 'Xavi kararını gözden geçirecek'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın teknik direktörü Xavi Hernandez'le ilgili konuştu.



Laporta, "Xavi ile sezon sonunda konuşmak niyetindeyiz. O bir karar verdi ama bazen kararlar gözden geçirilebilir. Şampiyon olduğumuzu düşünün, bence o zaman Xavi kararını gözden geçirecek ve bize ne yapmak istediğini söyleyecektir. Eğer kupayı kazanırsak, Xavi'nin çalışmaya devam etmesini isterim" dedi.



Xavi Hernandez, Ocak ayında yaptığı açıklamada, sezonun bitmesiyle Barcelona'dan ayrılacağını duyurmuştu.



İspanyol teknik adam yönetimindeki Barcelona, 29 hafta sonunda topladığı 64 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor. İspanya'da lider Real Madrid'in ise 72 puanı bulunuyor. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.





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