Laporta'nın İstanbul macerası! Ali Koç da orada!

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya İstanbul turu attırdı.
Bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat eşlik etti.
Öte yandan, aynı mekanda Fenerbahçeli sporcularla yemekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da ziyarette bulunduğu belirtildi.
Bugün de boğaz turu yapıldı.
Bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat eşlik etti.
Öte yandan, aynı mekanda Fenerbahçeli sporcularla yemekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da ziyarette bulunduğu belirtildi.
Bugün de boğaz turu yapıldı.