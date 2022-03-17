Laporta'nın İstanbul macerası! Ali Koç da orada!

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak tarihi maç öncesinde sarı kırmızılı yönetim, Barcelona Başkanı Joan Laporta'yı İstanbul'da ağırladı. Galatasaray Lisesi'ni de gezen Laporta yoğun ilgiyle karşılaştı. Dün ise bir mekanda Ali Koç ile yan yana geldikleri belirtildi.

Haber; Sözcü
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Laporta'nın İstanbul macerası! Ali Koç da orada!
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17 Mart 2022 15:34
Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya İstanbul turu attırdı.

Bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat eşlik etti.

Öte yandan, aynı mekanda Fenerbahçeli sporcularla yemekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da ziyarette bulunduğu belirtildi.

Bugün de boğaz turu yapıldı.





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