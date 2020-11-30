Laporta: "Messi'ye gelen 250 milyonluk teklifi geri çevirdim"

Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta, Arjantinli süper yıldız Messi için transfer itirafında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Laporta: 'Messi'ye gelen 250 milyonluk teklifi geri çevirdim'
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30 Kasım 2020 16:56
2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın başkanlığını yürüten Joan Laporta, Messi için flaş açıklamalarda bulundu.

58 yaşındaki emekli yönetici, 2006 yılında Arjantinli transferi için gelen yüklü bir miktarı reddettiğini açıkladı.

DUDAK UÇUKLATTI

Laporta açıklamasında, Messi 19 yaşındayken Inter'den gelen 250 milyonluk teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Bartemou'nun ayrılığı sonrası yeniden başkanlık için aday olan Joan Laporta; "Barcelona'yı seven herkes Messi'den şüphe duymaz. Yeniden seçilirsem onunla konuşacağım. 2006 yılında Massimo Moratti, onu Inter'e götürmek için 250 milyon avro önerdi. Biz de hemen reddettik." açıklamasında bulundu.

Sezon başında takımda kaldığını açıklayan Messi, kulüp yönetimine kırgın olduğu için 2021 yazında sözleşmesi bitince ayrılacağını açıklamıştı.



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