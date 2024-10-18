Laporta'dan Yamal itirafı!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal için 6 ay önce 250 milyon euro'luk bir transfer teklifini geri çevirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Laporta'dan Yamal itirafı!
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18 Ekim 2024 17:28
Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

Laporta, "6 ay önce Lamine Yamal için gelen 250 milyon euro'luk bir teklifi geri çevirdim." ifadelerini kullandı.

İspanyol yıldız için o dönem Paris Saint-Germain haberleri gündeme gelmişti.

Barcelona'da bu sezon 11 maçta süre bulan 17 yaşındaki genç yıldız, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

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