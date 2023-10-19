Laporta'dan Felix ve Cancelo açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'den kiraladıkları Joao Felix ve Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo'yu takımda tutabileceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Laporta'dan Felix ve Cancelo açıklaması
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19 Ekim 2023 14:08
Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın iki kiralık yıldızıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Attletico Madrid'den kiralanan Joao Felix ve Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo ile ilgili konuşan Laporta, "Eğer aynı şekilde devam ederlerse, onları takımda tutmak için çaba göstereceğiz" dedi.

"DECO BUNU BAŞARACAKTIR"

İki futbolcunun takımda kalması için sportif direktör Deco'ya inandığını kaydeden Katalan ekibinin başkanı, "Deco bunu başaracaktır" sözlerini kullandı.

Laporta, son olarak, "En iyi oyuncuların Barcelona'da kalmasını istiyorum ve Joao Felix'i uzun zamandır çok beğeniyorum" diye konuştu.

FELIX'IN RAKAMLARI

Barcelona'da 8 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

CANCELO'NUN PERFORMANSI

Manchester City'den kiralanan Joao Cancelo ise 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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