Laporta'dan Dembele açıklaması

Barcelona'da sözleşmesi bitecek Ousmane Dembele için kulüp başkanı Joan Laporta konuştu.



"BİZE HİÇ SORUN ÇIKARMADI"



"Dembele harika bir çocuk" diyen Laporta, "Kulübe geldiğinden bu yana bize hiçbir problem çıkarmadı. Son zamanlarda, Barcelona'ya geldiğinden bu yana en iyi Dembele'yi gördük. Xavi onunla harika çalışıyor" sözlerini kullandı.



"TEKLİFİMİZ GEÇERLİ DEĞİL"



Fransız futbolcu ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerine değinen Katalan devinin başkanı, "Dembele'ye geçen yıl, 20 Aralık'a kadar geçerli olan sözleşme şartlarını sunduk. Bu teklifi kabul etmemeye karar verdi. Bir seçeneği vardı ama bizim teklifimiz artık geçerli değil." dedi.



"LİMİT DAHİLİNDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"



"Kulübün ve takımın istikrarını ve dengesini korumalıyız" sözlerini kullanan Laporta, 'Dembele'ye tekrar teklif yapacak mısınız?' şeklinde gelen soruya ise, "Şu anda Dembele'nin kalmak istediğine dair bir bilgimiz yok. Menajeri bir takımla temasa geçti mi, bilmiyorum. Sezon sonunda görüşmeler yapacağız ama sadece belirlediğimiz limitler dahilinde" şeklinde cevap verdi.



"La Liga'nın kalan bölümüne odaklandık ve ligi kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Barcelona'nın başkanı, 'Dembele tarafından maaş limitleri dahilinde görüşme yapmak istiyoruz şeklinde gelen bir teklif olması durumunda ne yaparsınız?' diye gelen bir soruyu, "Varsayıma dayalı durumlar hakkında konuşmak istemiyorum. Böyle bir talep gelirse görüşürüz" sözleriyle yanıtladı.



"MUTLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"



Laporta son olarak, "Dembele, takımda Aubameyang ve Umtiti ile iyi anlaşıyor. Takımda iyi bir hava var ve Dembele'nin maçlardan sonra mutlu olduğunu görebiliyorum" dedi.





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