Lapadula transferinde Trabzonspor önde

enevento'nun formasını giyen 31 yaşındaki golcü için şu ana kadar en ciddi teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Lapadula transferinde Trabzonspor önde
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17 Temmuz 2021 13:05
Trabzonspor'un golcü transferinde listede yer alan Gianluca Lapadula'nın talipleri her geçen gün artıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Serie A'da küme düşen Benevento'nun formasını giyen 31 yaşındaki golcü için şu ana kadar en ciddi teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtildi.

Copa America'da Peru forması ile çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asist yapan Gianluca Lapadula, turnuvaya damga vurmuştu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Olumsuz bir yanıt alınırsa listedeki diğer isimlerle görüşmeler yapılacak.

 


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