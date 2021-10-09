Lando Norris: 'Yağmur yağmasını umut edeceğiz!'

McLaren pilotu Lando Norris, İstanbul Park'taki sıralama turlarında 8. sırayı almasının ardından flaş röportajda konuştu.



İşte Lando Norris'in sözleri:



"Yarın iyi olmak için çok şeyi değil. Verilere bakacağız. Pilotajımla ilgili, direksiyon üstünde oynayabileceğim oyuncaklarla neleri değiştirebiliriz bakacağız. Yine de çok fazala bir şey değişmeyecek.



Strateji açısından çok şey değiştmeyecek. Birçok sürücü orta hamurla başlayacağız. Herkesin benzer düşünceleri, stratejileri var. Yağmurun yağmasını umut edeceğiz. Bir fırsat olursa onu değerlendirmeye çalışacağız. Bekleyip göreceğiz.



İstanbul Park'tan keyif aldım ama o kadar da hızlı değildik. Zor bir araç vardı. Araç hızlandığı zamanki o ekstra keyfi alamıyorsunuz. Hem ıslaktı zemin, hem de kuruydu. Bir meydan okuma vardı. Bu keyif vericiydi."



