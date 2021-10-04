Lando Norris: 'Sosyal medya acı veriyor'

Rusya Grand-Prix'sinde bitime kısa bir zaman kala yarışı lider götüren ve ilk yarış zaferine çok yakın olan McLaren pilotu Lando Norris, başlayan yağışla birlikte lastik değiştirmek için pit stop yapmayı reddetmiş ve ardından yağışın şiddetiyle birlikte yavaşlayarak yarışı 7. sırada bitirmişti.



Rüya gibi başlayan Soçi yarışı kabusla biten Lando Norris, duygularını İngiliz ITV'ye anlattı. İşte Lando Norris'in sözleri:



"İnsanlar, sadece TV'den gördükleriyle bir pilotun neler yaşadığı hakkında çok şeyin farkında değiller. Bu biraz utanç verici. Bence pilotların duygularını anlatabildikleri daha fazla yayın olmadı. Bir pilotun perde arkasında neler yaşadığını, nasıl olduğunu ve başa çıkmaları gereken baskı ve stres miktarını görebileceğiniz daha fazla mecra var.



Özellike benim yaşımda, 19 yaşında Formula 1'e girerseniz üzerinizde çok fazla göz oluyor. Bu tür şeylerle uğraşmak bana çok zarar verdi."



"SIK SIK DEPRESYONDAYDIM"



"Başıma gelecek bir sonraki bela ne olacak? Bu seansta bir şeyler yanlış giderse, kötü performans gösterirsem ne olacak? Bütün bunların sonucu nedir? Gelecek yıl Formula 1'de olacak mıyım? Formula 1 dışında hayatta birçok alanda iyi değilim ve dışarıda kalırsam ne yapacağım?



Yani kafamdan sürekli geçen şeyler bunlar. Sadece kötü bir hafta sonu geçirirsen, işler yolunda gitmezse, yeterince iyi performans gösteremezsen bu tip düşünceler oluyor. Ben de kendimi sık sık depresyonda hissediyordum."



"SOSYAL MEDYA BANA ACI ÇEKTİRİYOR"



"Sezon gerçekten başladığında ve sosyal medya üstünüze gelmeye başladığında gerçekten acı çekiyorsunuz. Bu yüzden McLaren yönetimi ile dürüstçe konuştum. Etrafımdaki insanlarla ve güvendiğim dostlarımla konuşunca kendimi daha iyi hissettim. Şu an daha iyi bir ruh halim var. Daha mutluyum ve hayattan daha fazla keyif alabiliyorum."



"BİZDEN BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK"



"Monza'da 1-2 olduğumuz için üzerimizdeki beklenti çok yüksek. Geçen hafta sonu pole'deydim ve neredeyse yarışı kazanıyordum. Bu yüzden insanlar bizden inanılmaz şeyler bekliyorlar. Ancak bu beklentileri sınırlamalıyız. Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değiliz. Hala yapacak çok işimiz var ve her yarış bizim için fırsat demek."



