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Lance ve Beasley, G League'de forma giyecekler!

Serbest oyuncular Lance Stephenson ve Michael Beasley'nin, NBA'in alt ligi G League'de oynamak için sözleşme imzaladıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncular Lance Stephenson ve Michael Beasley'nin, NBA'in alt ligi G League'de oynamak için sözleşme imzaladıkları bildirildi.

30 yaşındaki Stephenson, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers'ta forma giymişti. Lige 2010-11 sezonunda giriş yapmış olan Lance, ayrıca Indiana Pacers, Charlotte Hornets, LA Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves formaları da giymişti.

Cumartesi günü 32 yaşına girecek olan Beasley ise, NBA'de Lance gibi en son 2018-19 sezonunda Lakers'ta oynamıştı. 2008 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilmiş olan Beasley, ayrıca Miami Heat, Timberwolves, Phoenix Suns, Houston Rockets, Milwaukee Bucks ve New York Knicks ekiplerinde oynamıştı.


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