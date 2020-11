Lance Stroll: 'Şoke olmuş durumdayım'

Formula 1 Türkiye Grand Prix Sıralama Turlarında ilk sırayı alan ve kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşan Kanadalı pilot Lance Stroll, duygularını paylaştı.



Çok mutlu olduğunu kaydeden Stroll, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Sıralama turunda çok rekabetçi değildik ama çok mutluyum şu anda. Büyük bir baskı vardı üzerimde, sonda tek bir turum vardı bunu yapmak için. Otomobile güveniyordum aslında, her virajda iyi iş çıkardım, her şey bir araya geldi. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.



"OTOMOBİL YOLA YAPIŞTI"



Lastikleri değiştirdikten sonra hızlandığını da kaydeden Racing Point'in yarışçısı, "Aslında önde olduğumuzu biliyordum, mühendisimizi dinliyordum, o da bana geri bildirim yapıyordu. Yağmur lastiğine geçtikten sonra iyi bir duruma geldik, otomobil yola yapışmış oldu. Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri. Bu anı hep hayal ediyordum." diye konuştu.