Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lance Stephenson, Indiana'yla görüşüyor!

Indiana Pacers'ın, eski oyuncusu Lance Stephenson ile potansiyel bir yeniden buluşma üzerine yoğun görüşmelerde bulunduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın, eski oyuncusu Lance Stephenson ile potansiyel bir yeniden buluşma üzerine yoğun görüşmelerde bulunduğu söylendi.

Stephenson'ın şu anda Çin Basketbol Ligi ile sözleşmesi bulunuyor.

Stephenson'ın NBA'e dönmeye duyduğu ilgi ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı, ancak bu sezon oynadığı Çin ligini ilgilendiren endişeler oldukça karmaşık. Ülke, koronavirüs salgınını dizginlemeye çalıştığı ve birçok NBA oyuncusunu göreceli ikilemde bıraktığı için CBA, bir süredir askıya alınmış durumda.

Stephenson'ın kampı, Amerika doğumlu bir başka CBA oyuncusunun Çin liginden ayrılmak ve bir NBA anlaşması imzalamak için gerekli izni almayı başardığını bilmekle biraz rahatlayabilir. Chasson Randle bunu geçen hafta Golden State Warriors ile yapmıştı.

29 yaşındaki oyuncunun, Indiana ile sözleşme imzalaması için izin alabilmek adına FIBA'dan izin alması gerekiyor. Randle gibi, Çin ligindeki takımıyla bir anlaşmaya varması da gerekebilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal