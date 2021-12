G League takımı Grand Rapids Gold'da forma giyen Lance Stephenson, asıl hedefinin halen NBA'e geri dönmek olduğunu söyledi.



The Athletic'ten Bob Kravitz ile konuşan Stephenson, NBA'de yeni bir şans elde edene kadar pes etmeyeceğini ve bir takımda kendisine verilen rol içerisinde mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu açıkça belirtti:



"Herkese farklı bir adam olduğumu göstermek istiyorum ve bir takıma katkıda bulunmak için elimden gelen her şeyi yapabilirin. Tek hedefim, NBA'e geri dönmek. Kendimi oraya ait hissediyorum. Hedefim bu. Ve denemekten asla vazgeçmeyeceğim."



Stephenson'ın NBA'deki son dönemi, 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers ile olmuştu. Fakat bu ekiple umulan bir şekilde performans göstermemiş olan Stephenson, sezon sonunda ligden ayrılmış ve Çin'e gitmişti.