Atlanta Hawks'ın veteran forvet Lance Stephenson ile 10 günlük bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



Stephenson, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla ağırlıklı olarak benchten gelip 68 maçta forma giymişti. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra Çin Basketbol Ligi'nde Liaoning Flying Leopards ile bir sezon oynamıştı.



Ekim ayında Denver Nuggets'ın G Leauge takımı Grand Rapids Gold, draftta Lance'i 13. sırada seçmişti.



Stephenson, NBA'de dokuz yıllık kariyeri boyunca Lakers, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves ve New Orleans Pelicans formaları giymiş ve 508 maçta 8.6 sayı, 4.2 ribaund ve 2.9 kariyer istatistikleri yakalamıştı.



