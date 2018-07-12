Lance: "LeBron'la aynı takımda olmak aslında komik"

Los Angeles Lakers'ın kadrosuna yaptığı yeni eklemelerden olan guard oyuncu Lance Stephenson, LeBron James ile takım arkadaşı olmayı "aslında komik bulduğunu" söyledi.
2010'lu yılların başından beri karşı karşıya denk geldikleri playoff karşılaşmalarında LeBron'a karşı yaptığı sıradışı savunma yöntemleriyle dikkat çekmiş olan Lance, artık kendisiyle aynı takımda olma durumunu şöyle yorumladı: "Aynı takımda olmam aslında komik. Bunun ne getireceğini görmek ve onunla oynayabileceğim için çok heyecanlıyım. Kendisi oyunun en iyilerinden ve bu da inanılmaz olacak. Katılmak için sabırsızlanıyorum." "Aslında L.A.'e geçme hamlesine de şaşırdım. Sanırım hayatında bir yenilik istedi. Kendisinin bana ulaşması ve oyun adına ortaya sunduklarımı beğendiğini göstermesi inanılmaz bir şey. Onunla aynı sahada olmak için sabırsızlanıyorum."
Lakers'ın kendisinden savunma yönünü, veteran liderliğini ve kendisi olmasını istediklerini söyleyen Lance, geçtiğimiz sezon 9.2 sayı ve 2.9 asist ortalamalar yakalamıştı.