Lance: "LeBron'la aynı takımda olmak aslında komik"

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Los Angeles Lakers'ın kadrosuna yaptığı yeni eklemelerden olan guard oyuncu Lance Stephenson, LeBron James ile takım arkadaşı olmayı "aslında komik bulduğunu" söyledi.2010'lu yılların başından beri karşı karşıya denk geldikleri playoff karşılaşmalarında LeBron'a karşı yaptığı sıradışı savunma yöntemleriyle dikkat çekmiş olan Lance, artık kendisiyle aynı takımda olma durumunu şöyle yorumladı:Lakers'ın kendisinden savunma yönünü, veteran liderliğini ve kendisi olmasını istediklerini söyleyen Lance, geçtiğimiz sezon 9.2 sayı ve 2.9 asist ortalamalar yakalamıştı.