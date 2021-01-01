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Lance, LeBron ile arasını nasıl düzeltti?

Serbest oyuncu Lance Stephenson, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ile arasını nasıl düzelttiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Lance Stephenson, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ile arasını nasıl düzelttiğini anlattı.

James eskiden Miami Heat'teyken ve Stephenson ise Indiana Pacers forması giyerken, ikili saha içinde hararetli anlar geçirmişlerdi.

Ancak Lakers, LeBron için bir takım kurmaya karar verdiğinde, Lance takımın ofisi tarafından en iyi seçeneklerden biri olarak görülmüştü ve kadroya katılmıştı. James, Lakers'ın o sezon playoff yapmasını engelleyen bazı sakatlıklarla uğraşmasına karşın, sahada Lance ile uyumlu olduğunu göstermişti.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile 'Posted Up' isimli podcast'te konuşan Stephenson, Los Angeles'ta James ile aynı takımda oynamış olması hakkında şunları söyledi:

"LeBron, ekibinin kazanmasına yardımcı olabilecek bir takım kurmak istemişti. Ve biz de bu yolda ilerlemeye karar vermiştik. Ona kesinlikle yardım edebileceğimi ve sezon boyunca yardımcı olabilecek adamlardan biri olabileceğimi düşünüyordum. Aramızda geçenlerden hiç bahsetmedik. Eski yollar, eskide kalmış olaylar gibi baktık. Ve oradan öyle devam ettik."


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