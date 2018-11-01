  •  
    Mourinho G.Saray'dan onu istedi! Flaş iddia...
  •  
    "Yılmaz Vural, F.Bahçe için şu an en iyi seçim"
  •  
    "Harun'u Galatasaray kalesine koy, ne oluyor"
  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    G.Saray maçı öncesinde taraftara bir gönderme

Lampardlı Derby direndi, son sözü Chelsea söyledi!

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County'yi 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Lampardlı Derby direndi, son sözü Chelsea söyledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 00:37
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea ile Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 5. dakikasında Tomori'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Chelsea, Jack Mariott'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Chelsea, Richard Koegh'un kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Derby County'de Martyn Waghorn, 27. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

İlk yarıda son sözü Chelsea'den Fabregas 41. dakikada söyledi ve devreye ev sahibi ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle girildi.

İlk devresinde 5 gol olan maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Chelsea, Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County'yi 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için