İngiltere Lig Kupası'ndaileçalıştırdığıkarşı karşıya geldi.Mücadelenin 5. dakikasında Tomori'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Chelsea, Jack Mariott'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.Chelsea, Richard Koegh'un kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Derby County'de Martyn Waghorn, 27. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.İlk yarıda son sözü Chelsea'den Fabregas 41. dakikada söyledi ve devreye ev sahibi ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle girildi.İlk devresinde 5 gol olan maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Chelsea, Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County'yi 3-2 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.