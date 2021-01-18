Lampard: 'Werner, gollerini şansa atmadı'

Genç Alman forvet Timo Werner, sezon başında transfer olduğu Chelsea'de performansıyla tartışma konusu oldu.



Leipzig formasıyla parlayan oyuncu, Premier Lig'de 10 maçtır gol bulamıyor. Teknik direktör Frank Lampard, oyuncusu için açıklamalarda bulundu.



"YETENEĞİYLE AŞACAK"



Genç teknik adam açıklamasında; "Timo Werner, Almanya'da attığı o golleri şansa atmadı. Tüm gollerini yeteneği ve becerileriyle buldu. Şu anda birçok oyuncunun yaşayabileceği gibi, zor bir dönemden geçiyor. Yeteneğiyle işleri tersine çevireceğine eminim." dedi.



Timo Werner, geçtiğimiz sezon Leipzig'le Bundesliga'da çıktığı 34 maçta 28 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Alman forvet, bu sezon ise Premier Lig'de şu ana kadar çıktığı 18 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



