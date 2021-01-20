Lampard: 'Görevde kalmak benim elimde değil'

Leicester City'e gol atamadan kaybeden Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard, maçın ardından yaptığı açıklamada kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu.



Chelsea efsanesi Lampard, görevde kalıp kalmayacağına ilişkin soruya, "Bu kulüpte beklentiler hep yüksektir ve öyle kalacak. Görevde kalmak benim kararıma bağlı değil. Bazı şeyler sizin kontrolünüz dışındadır." şeklinde yanıt verdi.



Chelsea'nin şampiyonluktan uzak bir performans sergilemesiyle ilgili ise İngiliz menajer, "Kaybımız büyük ve bu endişe verici. Durumumuz iyi görünmüyor ve içinden çıkabilmemiz için ortaya karakter koymalıyız. Sahadaki takım genç ve bu maçta aldıkları yenilgiden ders çıkardılar. Ne olursa olsun durumdan kurtulmalıyız." yanıtını verdi.



Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada Chelsea 8 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.



