Lampard: "En çok acı verici olanı"

Chelsea'nin başında II. döneminde çıktığı ilk 3 maçı da kaybeden Frank Lampard, en acı verici mağlubiyetin Brighton karşısında alınan sonuç olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lampard: 'En çok acı verici olanı'
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16 Nisan 2023 14:31
Chelsea'deki II. dönemine 3 mağlubiyetle başlayan Frank Lampard'dan, Brighton maçı için bir itiraf geldi.

İngiliz teknik adam, "Üç maç, üç yenilgi. En acı verici Brighton karşısında alınan mı?" şeklinde gelen soruya, "En çok hak ettiğimiz mağlubiyet bu. Bence artık yenilgilerden çok sonuçlar hakkında konuşmamız gerekiyor. Galibiyetler sadece oyunun kalitesiyle gelir. Oyun açısından bakıldığında bu mağlubiyet çok büyük hayal kırıklığı oldu." dedi.

Lampard ayrıca, "Brighton iyi bir takım, bu yüzden onların hakkını vermeliyiz. Premier Lig'de tüm takımlara karşı bize oynadıkları gibi oynayabilirler" sözlerini kullandı.

Lampard'ın II. döneminde 3 maça çıkan Chelsea; Wolves'a 1-0, Real Madrid'e 2-0 ve Brighton'a 2-1'lik skorla yenildi.

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