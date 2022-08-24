Lampard'dan Beşiktaş - Dele Alli açıklaması

Everton menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle kadrosunda olmadığını doğruladı.



Lampard Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood karşılaşması öncesinde Beşiktaş'a transferi an meselesi olan Dele Alli'yle ilgili konuştu. İngiliz menajer açıklamasında, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" sözlerini kullandı.



İngiliz basınından gelen haberlerde ise Dele Alli'nin Türkiye'ye gelişini geciktiren vergi konusunun da çözüldüğünü ve İngiliz yıldızın gelişinin saatlere kaldığı ifade edildi.



Beşiktaş'ın yıllık 2.3 milyon euro teklif ettiği Dele Alli'nin Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralanacağı, Ocak ayında transfer opsiyonu kullanılmak istenirse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanılmak istenirse ise 8 milyon euroya bonservisinin alınabileceği ifade ediliyor.



Geçen yılın Ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.





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