Lampard: 'Bu takım geri dönmek zorunda'

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Chelsea - Real Madrid maçı sonrası iki takımın hocası açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in deneyimli hocası Carlo Ancelotti yeniden yarı finalde olmanın mutluluğunu anlatırken, "Bu gibi maçlarda zorluk çekeceğimizi biliyorduk. Chelsea bizim sol tarafımızda ciddi sorun yaşattı. Harika bir maç geçirdik ve zor olması da gayet normal. Çok güçlü bir savunma yaptığımızı ve kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir kez daha yarı finaldeyiz ve mutluyuz" sözlerini kullandı.



Ancelotti en son kendisi yönetiminde 16 yıl önce yarı finale yükselen Milan ve eski takımlarından Napoli'yle ilgili ise, "Finalde Milan'la karşılaşma ihtimalini düşünmüyorum. Onların yarı finale çıkmasına mutlu oldum ama Napoli'ye de üzüldüm. Çünkü Napoli çok takdir ettiğim bir takım." diyerek açıklamalarını tamamladı.



LAMPARD: "BU TAKIM GERİ DÖNMEK ZORUNDA!"



Kabus gibi bir sezon yaşayan Chelsea'de ise menajer Frank Lampard karşılaşma sonrası açıklamasında, "Birinci sınıf bir rakiple oynarken bence daha iyi olan taraf bizdik. Golü bulabilsek bir şansımız olabilirdi ama olmadı. Her maçta aynı isteği göstermeliyiz, elendiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.



Lampard kulübün ligde tarihine yakışmayan bir durumda olduğuna dikkat çekerek, "Sadece iki haftadır görevdeyim ve başarmaya açım. Bu kulüp taraftarı ve tarihi için geri dönmek zorunda. Gelecek sezon geri döneceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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