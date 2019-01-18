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Lampard, Ashley Cole'u transfer etmek istiyor

Derby County Menajeri Frank Lampard, eski takım arkadaşı Ashley Cole'u transfer etmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lampard, Ashley Cole'u transfer etmek istiyor
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18 Ocak 2019 02:20
Geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden LA Galaxy'den ayrılan Ashley Cole, İngiltere'ye geri dönüyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County'nin, sezonun ikinci yarısı için Ashley Cole'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Lampard'ın Chelsea'den eski takım arkadaşı Ashley Cole ile birebir görüştüğüne yer verilirken, 38 yaşındaki tecrübeli sol bekin de Derby forması giymeye sıcak baktığına belirtildi.

Ashley Cole, 2016'da transfer olduğu LA Galaxy formasıyla MLS'te 86 maça çıkmıştı.



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