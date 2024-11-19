Lamine Yamal için dev teklife ret: 250 milyon euro

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, kulübün yaz aylarında Lamine Yamal için Paris Saint-Germain'den 250 milyon euroluk teklif aldığını ancak teklifin reddildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lamine Yamal için dev teklife ret: 250 milyon euro
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19 Kasım 2024 18:18
Son güncelleme 19 Kasım 2024 19:08
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, Lamine Yamal ile ilgili bir transfer itirafında bulundu.

PSG'DEN 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Enric Masip, kulübün yaz aylarında Lamine Yamal için Paris Saint-Germain'den 250 milyon euroluk teklif aldığını doğruladı ve teklifin reddedildiğini açıkladı.

"YAMAL'I SATMA ŞANSI YOK"

El Chiringuito TV'ye konuşan Enric Masip, "Paris Saint-Germain geçen yaz Lamine Yamal için 250 milyon euro değerinde bir teklifte bulundu. Laporta bunu dikkate bile almadı, Lamine'i satma şansı yok." ifadelerini kullandı.

BU SEZON YAMAL

Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, bu sezon 16 resmi maçta süre alırken 6 gol ve 8 asiste imza attı. 

 

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