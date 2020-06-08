Lamine Gassama'ya Fransa'dan iki transfer teklifi

Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Lamine Gassama'ya Fransa'dan iki talip çıktı. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; AA
Lamine Gassama'ya Fransa'dan iki transfer teklifi
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08 Haziran 2020 12:18
Göztepe'de sağ bek olarak görev yapan Lamine Gassama'nın Fransa'dan talipleri var. 30 yaşındaki Fransa doğumlu Senegalli oyuncu eski kulübü Lorient ile Saint-Etienne ekiplerinin radarına girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte iki sezondur forma giyen sağ bek için özellikle lider olarak Ligue 1'e yükselen Lorient'in ısrarcı olduğu öğrenildi.

SEZON SONU CEVAP VERECEK

Senegalli yıldız futbolcuyla temasa geçen Fransız temsilcisinin yetkilileri eski savunmacılarını Fransa'ya döndürmek için bir teklif sundu. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı bulunan ve İzmir ekibinin sözleşme indirim talebini kabul etmeyen Gassama, Lorient'e sezon sonunda cevabını iletecek.

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