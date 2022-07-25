Lamine Diack, Ankaragücü'ne gitti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Lamine Diack'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz, Senegalli başarılı orta saha oyuncusu Lamine Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."
FENERBAHÇE LİSANSINI ÇIKARTMIŞTI
Geçen sezonu Tuzlaspor'da geçiren Diack'ın satın alma önceliğini elinde bulunduran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Senegalli futbolcunun lisansını çıkartmıştı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz, Senegalli başarılı orta saha oyuncusu Lamine Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."
FENERBAHÇE LİSANSINI ÇIKARTMIŞTI
Geçen sezonu Tuzlaspor'da geçiren Diack'ın satın alma önceliğini elinde bulunduran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Senegalli futbolcunun lisansını çıkartmıştı.
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