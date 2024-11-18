LaMelo'ya "aşağılayıcı" ifadesi yüzünden 100 bin dolar ceza!

Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball, maç sonrası röportajında aşağılayıcı dil kullanması sebebiyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LaMelo'ya 'aşağılayıcı' ifadesi yüzünden 100 bin dolar ceza!
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18 Kasım 2024 13:15
Charlotte Hornets guardı LaMelo Ball, maç sonrası röportajında aşağılayıcı dil kullanması sebebiyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Ball, 16 Kasım Cumartesi günü Hornets'ın Milwaukee Bucks'a karşı kazandığı zaferin ardından tartışmalı bir ifade kullandı.

Charlotte yıldızı, saha içi röportajında Hornets'ın Bucks'ı yenmek için son pozisyonda iyi savunma yapmasıyla ilgili gelen soruya, "Üstlerine bindik, homoseksüel anlamda değil. İstediğimiz de buydu, elimizi kaldırdık ve sonuçlara da hazırdık." şeklinde bir yanıt verdi.

NBA, Ball'a verdiği para cezasıyla ilgili duyurusunda, Hornets guardının bu ifadesi için "saldırgan ve aşağılayıcı bir yorum" nitelemesini yaptı.

Ball, bu sezon 13 maçta ortalama 29,7 sayı, 6,7 asist ve 5,0 ribaund ile oynuyor.

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