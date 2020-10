LaMelo: "Sadece Warriors ve Knicks'le görüştüm"

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo Ball, 2020 NBA Draftı öncesinde sadece Golden State Warriors ve New York Knicks ile görüşme yaptığını söyledi.



Ball, ESPN'den Jalen & Jacoby' podcastinde "Sanırım sadece iki takımla görüşmüştüm, Knicks ve Warriors. Küçük bir Zoom görüşmesi gibiydi." şeklinde konuştu.



Ball veya James Wiseman'ın listenin dışında kalması durumunda, Knicks'in sekizinci sıra draft hakkını takas edeceği bildirilmişti.



Warriors'ın 2 numaralı draft hakkıyla bir forvet seçmesi bekleniyor ve The Ringer, ekibin Deni Avdija'yı seçmesini tahmin etmişti.



Ball kısa süre önce Puma ile çok yıllık bir spor ayakkabı sponsorluk anlaşması imzalamıştı.