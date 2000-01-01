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"LaMelo, Pistol Pete'den beri topla en yaratıcı adam" iddiası!

ESPN'den Chris Broussard, bir scout'ın Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'u, "Pistol Pete'den beri topla en yaratıcı adamlardan biri" olarak gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Chris Broussard, bir scout'ın Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'u, "Pistol Pete'den beri topla en yaratıcı adamlardan biri" olarak gördüğünü söyledi.

LaMelo, geçtiğimiz Cumartesi günü NBA tarihindeki en genç triple-double yapan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Çaylak oyuncu, efsanevi Pete Maravich'in 1970'lerde yaptığı gibi, oyuncuları bir araya getiren bir basketbol tarzında oynuyor.

'The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker' podcastinde konuşan Broussard, bir scout'ın kendisine LaMelo'nun top elindeyken sahip olduğu karizmanın, Pistol Pete'den izler taşıdığını söylediğini belirtti:

"Bu adamın Pistol Pete'den beri gördükleri, topla beraber en yaratıcı adamlardan biri olduğunu söylediler. Şimdi bu çok saçma gelecek ama LaMelo gösterişli bir adam. İzlemesi eğlenceli, pasları da cidden göz alıcı."


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