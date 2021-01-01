LaMelo: "NBA'e gireceğimi her zaman biliyordum"

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball, NBA'e gireceğini her zaman bildiğini söyledi.



GQ dergisinden Tyler Tynes ile konuşan Melo, küçüklüğünden beri lige girmeye hazır olduğunu açıkladı:



"Hayatım boyunca NBA'e gireceğimi hep biliyordum. Her zaman hem de. Tüm bu yaşadıklarım bana normal geliyordu. Bir yıldız olacağımı biliyordum. Bu dünyanın içinde büyüdüm. Hayatımı önceden planlamıştım. Tüm hayatım boyunca, yıldız olduğumu düşündüm. Bir 'rockstar' olduğumu söylemeyeceğim. Daha başka bir şey. Ben ender görülen biriyim."



Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olan LaMelo, ilk sezonunda 51 maçta forma giyerek, 15.7 sayı, 5.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



