LaMelo: "Michael Jordan, sanki amcam gibi!"

Charlotte Hornets'ın yeni oyun kurucusu LaMelo Ball, takım sahibi Michael Jordan'ın yönetimi altında oynamaktan bahsetti.



Anthony Edwards ve James Wiseman'ın birinci ve ikinci seçildiği dün gece NBA Draftı'nda LaMelo, üçüncü seçimle Hornets'a gitti. Ball, önceki yaz döneminde yıldızı Kemba Walker'ı kaybeden Hornets takımının bir parçası olacak.



LaMelo, Charlotte takımının sahibi olan Michael Jordan'ın altında oynayacağı için şimdiden heyecanlı:



"Aslında gerçekten çok heyecanlıyım. Onlarla harika sohbetlerim olmuştu. Ne zaman bir araya gelsek, oldukça samimi bir ortam olmuştu, bayılmıştım, harika bir hava vardı. Telefonda Michael Jordan ile konuştuğumda bile, tamamen sevgi dolu bir görüşme olmuştu. Sanki amcam falan gibiydi, şimdiden ailenin bir parçası gibi... Daha önce antrenman yaparken konuşmuştuk ve bana ipuçları vermişti. O da üçüncü sıradan seçilmişti, şimdi ben de üçüncü seçildim. İşte bu bir nimet."



