LaMelo: "LeBron'a karşı ilk kez oynayacağım için heyecanlı değilim"

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball, bu hafta kariyerinde ilk kez Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile karşılaşacak olmasının, kendisine ekstra bir heyecan hissettirmediğini söyledi.



19 yaşındaki Ball, Perşembe gecesi Hornets'ın Lakers'a karşı oynayacağı maç öncesinde muhabirlerle yaptığı bir video görüşmesi sırasında şu açıklamaları yaptı:



"Yani, hayır. Ben biraz farklı bir şekilde büyüdüm. Basketbol üzerine o şekilde düşünmem. Yani, pek heyecanlı değilim. Her maça aynı yaklaşımla girerim ve bir galibiyeti kovalarım."



Ball, açıklamasının James'e laf atmak amacıyla olmadığını söyledi ve Lakers yıldızıyla karşı karşıya gelmenin "güzel olacağını" sözlerine ekledi.



