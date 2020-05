New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un küçük kardeşi LaMelo Ball'un, şu anda New York Knicks'in draft listesinde en yüksekte yer alan point guard olduğu bildirildi.



New York Post'tan Marc Berman, Knicks yöneticilerinin Ball'ın draftta daha yüksekten seçilecek oyunculardan biri olduğuna inandığını söyledi.



Knicks başkanı Leon Rose, Creative Artists Agency'ye imza attıklarında, Ball'un büyük kardeşleriyle kısa süre çalışmıştı.