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LaMelo'dan, unutulmayacak alley-oop pası!

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball, dün gece takım arkadaşı Miles Bridges'e inanılmaz bir alley-oop pası yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball, dün gece takım arkadaşı Miles Bridges'e inanılmaz bir alley-oop pası yolladı.

Orlando Magic karşısında oynanan maçın üçüncü çeyreğinin bitimine 9:56 kala LaMelo, Magic guardı Cole Anthony'den topu çalıp hızlı hücumu başlatarak, topu havada bacakları arasından geçirdi ve takım arkadaşı Bridges'e smaçla tamamlaması için yolladı.

Bu basket Hornets'ı 70-65 öne geçirmiş olsa da, maç sonunda Magic 116-109 galip gelerek 10 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

Karşılaşmada 23 sayı, 8 asist ve 3 ribaund ile oynayan LaMelo, All-Star maçı için taraftar oylamasında Doğu Konferansı guardları arasında beşinci sırada yer alıyor.

Hornets dün geceki mağlubiyetle 23-20 derecesine geriledi ve Doğu'da yedinci sırada bulunuyor.


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