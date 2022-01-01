LaMelo'dan, unutulmayacak alley-oop pası!

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball, dün gece takım arkadaşı Miles Bridges'e inanılmaz bir alley-oop pası yolladı.



Orlando Magic karşısında oynanan maçın üçüncü çeyreğinin bitimine 9:56 kala LaMelo, Magic guardı Cole Anthony'den topu çalıp hızlı hücumu başlatarak, topu havada bacakları arasından geçirdi ve takım arkadaşı Bridges'e smaçla tamamlaması için yolladı.



Bu basket Hornets'ı 70-65 öne geçirmiş olsa da, maç sonunda Magic 116-109 galip gelerek 10 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.



Karşılaşmada 23 sayı, 8 asist ve 3 ribaund ile oynayan LaMelo, All-Star maçı için taraftar oylamasında Doğu Konferansı guardları arasında beşinci sırada yer alıyor.



Hornets dün geceki mağlubiyetle 23-20 derecesine geriledi ve Doğu'da yedinci sırada bulunuyor.



