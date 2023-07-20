Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Hornets ile maksimum kontrat uzatması imzalamanın kolay bir karar olduğunu söyledi.



Hornets, bu yaz All-Star guardına büyük bir yatırım yaparak, beş yıllık bir maksimum çaylak uzatması imzalamıştı.



Charlotte Observer'dan Rod Boone'a konuşan LaMelo, Hornets ile kontratını uzatma kararını oldukça basit olarak nitelendirdi:



"Bu kararı vermek pek zor değildi. Buradaki yıllarımda hep iyi vakit geçirdim. Hayat kötü değildi. Basketbol yönüne bakarsak, pek iyi gitmiyordu. Ama öte yandan hayatınızı iyi bir şekilde yaşamak ve sadece eğlenmek de istiyorsunuz. Charlotte'ta da bunu yapabildiğim için, harika bir seçim gibi geldi."



21 yaşındaki Ball, ayak bileği sorunları sebebiyle Mart ayında sezonu kapatmasına sebep olan ameliyattan önce, geçtiğimiz 2022-23 sezonunda yalnızca 36 maçta forma giyebilmişti. Ball bu süreçte 23.3 sayı, 8.4 asist ve 6.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



