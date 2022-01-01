LaMelo: "Basketbol sahasında asla gergin olmam..."

Charlotte Hornets'in yıldızı LaMelo Ball, basketbol sahasında neden hiç "gergin" olmadığını açıkladı.



Cesur oyun tarzı ve sahada hep sakin kalabilmesi konusunda babası LaVar Ball'un kendisi üzerindeki büyük etkisinden bahseden LaMelo, onu bugünkü haline getirme bazında oldukça önemli gördüğü tavsiyeyi şu şekilde dile getirdi:



"Hayır, sahada asla gergin olmam. Yalan yok, bunu bana aşılayan kişi babamdı. Asıl gerginliğin, gidecek bir yerinizin olmaması, birinin kafanıza silah dayaması ya da karnınızı doyuramamak gibi şeyler olduğunu söylerdi. Yani basketbol oynarken asla gergin olmam."



NBA'deki ikinci sezonunda LaMelo, maç başına 19.0 sayı, 7.3 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.



