LaMelo: "Başarıdan, bir pivot uzaktayız!"

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Hornets'ın Doğu Konferansı'nda etkili bir takım olmaktan "bir pivot uzakta" olduğunu söyledi.



SLAM dergisinden Franklyn Calle ile yaptığı röportajda Ball, Charlotte'ın Doğu'daki üst düzey takımlar arasında yer almak için bir pivota ihtiyaç duyduğunu açıkladı:



"Anahtarlar tamamen bana geçtiğinde, işler değişecekmiş gibi hissediyorum. Ama o zamana kadar yapmam gerekeni yapmayı sürdüreceğim ve her maçımızı kazanmaya oynayacağım.



Yalan yok, oynadığımız her maçta yaptığımdan daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Her şey, tüm oyunu okuyabilmekten ve herkesin aynı frekansta olmasından geçiyor. İstikrar da önemli. Tüm bunlar netleştiğinde, bence iyi olacağız.



Şampiyonluk kazanana dek başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Lakin aynı zamanda, her yıl üstüne koyarak ilerlemek de önemli.



Geçen yıl play-in'e kalmıştık. Bu yıl ise umarım playofflara kalır ve ilk turu kazanabiliriz. O noktadan da yükselmeye devam ederiz. Bana kalırsa başarılı olmaktan, boyalı alanı koruyacak, ribaund alacak ve topu bana verip işe koyulmama yardımcı olabilecek bir pivot kadar uzaktayız."



LaMelo, sezonda 20.0 sayı, 6.8 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarına sahip.