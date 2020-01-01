"LaMelo Ball'un 1'inci seçileceği varsayımı var" iddiası!

ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, çok sayıda NBA takımının ön bürosu, LaMelo Ball'un 18 Kasım'daki NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçileceği varsayımıyla hareket edecek.



Takımların, ya Minnesota Timberwolves'un ilk sırada Ball'u seçeceğini ya da farklı bir takımın kendisini seçmek için Draft'taki yerini takas etmesine izin vereceğini bekledikleri belirtildi.



Givony, yöneticilerin, birçok kişinin Chicago Bulls'un, Detroit Pistons'ın ve Oklahoma City Thunder'ın, Ball için üst sıralara takas yapmaları bekledikleri takımlar olduklarını söylediklerini açıkladı.



Givony'ye göre Ball, Draft öncesi süreçte şimdiye dek hiçbir takım için çalışmadı ve görünüşe göre böyle bir niyeti de bulunmuyor.



Ball'ların en küçük kardeşi, önceki sezon Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nde forma giymiş ve 12 maçta 17.0 sayı, 6.8 asist ve 7.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



