LaMelo Ball, yüksek ihtimalle sezonu kapattı!

Charlotte Hornets, çaylak oyuncusu LaMelo Ball'un sağ bileğindeki kemik kırılmasından ötürü süresiz olarak kadro dışı olduğunu duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre yıldız çaylak teşhisi hakkında ikinci bir görüş arasa da, sezonun geri kalanını kaçırması bekleniyor.



Cumartesi günkü LA Clippers maçının ilk yarısında yere düşen ve maçın geri kalanının çoğunu bileğinde bir sargı ile geçiren Ball, dördüncü çeyrekte Hornets 30 sayı gerideyken oyundan ayrılmış ve soyunma odasına dönmüştü.



Yılın Çaylağı ödülünün önde gelen adayı olarak görülen 19 yaşındaki oyuncu, maç başına 15.9 sayı, 6.1 asist, 5.9 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynuyordu.



